Рейтинг команд Формулы-1 на основе данных GPS

Рейтинг основан на полученных из собственных источников прессы данных GPS о скорости каждой команды на одном круге. При этом в F1 Today оперировали информацией сразу из нескольких команд, чтобы составить максимально реалистичный список.

Рейтинг команд Формулы-1 по данным GPS:

1. «Мерседес»

2. «Ред Булл» +0,3

3. «Феррари» +0,35

4. «Рено» +1,3

5. «Хаас» +1,4

6. «Макларен» +1,5

7. «Торо Россо» +1,6

8. «Форс Индия» +1,7

9. «Уильямс» +1,8

10. «Заубер» +2.0.