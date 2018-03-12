Рейтинг команд Формулы-1 на основе данных GPS
Новости спорта: Журналисты голландского издания F1 Today составили рейтинг скорости команд Формулы-1 по итогам предсезонных тестов 2018 года.
Рейтинг основан на полученных из собственных источников прессы данных GPS о скорости каждой команды на одном круге. При этом в F1 Today оперировали информацией сразу из нескольких команд, чтобы составить максимально реалистичный список.
Рейтинг команд Формулы-1 по данным GPS:
1. «Мерседес»
2. «Ред Булл» +0,3
3. «Феррари» +0,35
4. «Рено» +1,3
5. «Хаас» +1,4
6. «Макларен» +1,5
7. «Торо Россо» +1,6
8. «Форс Индия» +1,7
9. «Уильямс» +1,8
10. «Заубер» +2.0.