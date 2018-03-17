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Риккардо: не уйду из Формулы-1 без титула

Даниэль Риккардо
22:41 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Пилот "Ред Булл"Даниэль Риккардо уйдет только после завоевания титула Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо подчеркнул, что не собирается покидать Формулу-1, не выиграв ни одного титула. 

«Уверен, что смогу стать ещё одни чемпионом мира из Австралии, наряду с Джеком Брэбемом. Я бы не поверил, если бы в детстве мне сказали, что я буду пилотировать машину Формулы-1 и получать за это деньги. Я уверен в своём потенциале. Слишком великим будет чувство огорчения, если я завершу карьеру, не став чемпионом мира. Я не покину Формулу-1 на щите, я хочу титул», — приводит слова Риккардо L'Equipe.

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Новости спорта, Автоспорт, Даниэль Риккардо, Новости автоспорта, Формула-1.
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