Риккардо: не уйду из Формулы-1 без титула

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо подчеркнул, что не собирается покидать Формулу-1, не выиграв ни одного титула.

«Уверен, что смогу стать ещё одни чемпионом мира из Австралии, наряду с Джеком Брэбемом. Я бы не поверил, если бы в детстве мне сказали, что я буду пилотировать машину Формулы-1 и получать за это деньги. Я уверен в своём потенциале. Слишком великим будет чувство огорчения, если я завершу карьеру, не став чемпионом мира. Я не покину Формулу-1 на щите, я хочу титул», — приводит слова Риккардо L'Equipe.