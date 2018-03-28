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Экс-пилот Формулы-1 примет участие в гонках классических автомобилей

Дженсон Баттон
16:39 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Дженсон Баттон попробует свои силы в гонках классических автомобилей.

Экс-пилот Формулы-1 британец Дженсон Баттон, в сезоне-2018 гоняющийся в японской серии Super GT, примет участие в гонках классических автомобилей с командой JD Classics.

В июле пилот выйдет на старт Le Mans Classic во Франции. Баттон будет пилотировать спортпрототип Jaguar XJR-9, построенный в 1988 году компанией Tom Walkinshaw Racing. Дженсон выступит в классе Group C.

В сентябре британец примет участие в мероприятии Goodwood Revival, где также будет представлять команду JD Classics, но пока не известно, на каком автомобиле.

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Новости спорта, JD Classics, Le Mans Classic, Автоспорт, Дженсон Баттон, Новости автоспорта.
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