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Риккардо подписал предварительное соглашение с Ferrari

Даниэль Риккардо
12:12 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Австралиец может покинуть Red Bull уже в 2019 году

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо подписал предварительный контракт с Ferrari на следующий сезон. Об этом сообщает итальянское издание Motorsport.

Согласно источнику, обе стороны уже утвердили некоторые детали сотрудничества в 2019 году, однако подписанное соглашение пока ни к чему не обязывает.

Нынешнему напарнику Себастьяна Феттеля Кими Райкконену в этом году исполнится 39 лет, что существенно понижает его шансы на новый контракт. Так что вполне вероятно, что на его место возьмут Риккардо.

Что же касается Red Bull, то место австралийца, скорее всего, займет Карлос Сайнс, который пока находится в аренде у Renault.

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