Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нурмагомедов – Яквинта: видео боя за чемпионский пояс UFC Нурмагомедов – Яквинта: видео боя за чемпионский пояс UFC
Новости: Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы
Новости: Кубок Дэвиса. Сборная Украины сыграет c Португалией Кубок Дэвиса. Сборная Украины сыграет c Португалией
Новости: Украинка выиграла золотую медаль кадетского Кубка Европы по дзюдо Украинка выиграла золотую медаль кадетского Кубка Европы по дзюдо
X

Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна

Себастьян Феттель
20:04 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Пилот "Феррари" Себастьян Феттель одержал победу на второй гонке сезона Гран-при Бахрейна.

Второе место занял гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас. Тройку лидеров замкнул партнёр Боттаса по команде, действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Формула-1. Гран-при Бахрейна, Гонка

Гран-при Бахрейна: Райкконен сбил механика на пит-стопе (Видео)
Гран-при Бахрейна: Райкконен сбил механика на пит-стопе (Видео)Читать полностью

1. Себастьян Феттель ("Феррари")

2. Валттери Боттас ("Мерседес")

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")

4. Пьер Гасли ("Торо Россо")

5. Кевин Магнуссен ("Хаас")

6. Нико Хюлькенберг ("Рено")

7. Фернандо Алонсо ("Макларен")

8. Стоффель Вандорн ("Макларен")

9. Маркус Эрикссон ("Заубер")

10. Эстебан Окон ("Форс Индия")

11. Карлос Сайнс ("Рено")

12. Серхио Перес ("Форс Индия")

13. Брендон Хартли ("Торо Россо")

14. Шарль Леклер ("Заубер")

15. Роман Грожан ("Хаас")

16. Лэнс Стролл ("Уильямс")

17. Сергей Сироткин ("Уильямс")

18. Кими Райкконен ("Феррари") — не финишировал

19. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — не финишировал

20. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — не финишировал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Ferrari, Автоспорт, Гран-при Бахрейна, Новости автоспорта, Себастьян Феттель, Ф1, Формула-1.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Ибрагимович назвал любимого актера

Ибрагимович назвал любимого актера
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости автоспорта

Феттель: "Феррари" смотрелась в Австралии не так и хорошо Берни Экклстоун: Я большой поклонник Mercedes, но они побеждают слишком часто "Макларен" не будет продлевать контракт с Алонсо

Последние новости

Гран-при Бахрейна: Райкконен сбил механика на пит-стопе (Видео) Вернидуб: Такое ощущение, что полмира бегает за Луниным Врачи назвали продукты, употребление которых способно предотвратить тромбоз
Сегодня читают в спорте
01 Невероятно: албанский футболист забил гол с 60 метров (Видео)
02 Бывшая теща едва не застрелила Шовковского (Видео)
03 Нурмагомедов – Яквинта: видео боя за чемпионский пояс UFC
04 Легендарный бразилец Роналдо признался, почему в свое время покинул "Барселону"
05 Украинец Деревянченко может сразиться с Головкиным 5 мая
Новости сегодня
20:54 Эти автомобили легко пройдут 300 тыс. км с минимальными затратами (Видео)
20:45 В Японии впервые за 17 лет выпал апрельский снег
20:33 "Боруссия" Ярмоленко обыграла "Штутгарт"
20:31 Удивительные животные, о существовании которых вы не догадывались (Фото)
20:26 Маникюр 2018: лучшие примеры сдержанного и элегантного дизайна ногтей (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Папа Римский поздравил христиан с Пасхой Папа Римский поздравил христиан с Пасхой
Новости: В Германии предотвратили теракт на Берлинском полумарафоне В Германии предотвратили теракт
Новости: Прогноз погоды на 9 апреля: в Украине будет тепло и без осадков Прогноз погоды на 9 апреля: тепло и без осадков
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: милые открытки к празднику Поздравления с Пасхой 2018: милые открытки к празднику
Добавить комментарий
0