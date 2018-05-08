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"Макларен" привезет на Гран-при Испании новую носовую часть болида

Макларен
21:33 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Стоит отметить, что новинки не будут продемонстрированы до четверга, когда болид пройдет техническую проверку ФИА.

Главным обновлением болида команды «Макларен» на Гран-при Испании станет новая версия носа, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, помимо носа, в Испанию британская команда привезёт новые дефлекторы, днище и другие аэродинамические элементы, практически на 50 процентов обновив машину.

Как сообщают инсайдеры, новый нос «Макларена» должен вобрать в себя лучшие части вариантов элементов «Форс Индия» и «Мерседеса».

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Новости спорта, Автоспорт, Макларен, Новости автоспорта, Формула-1.
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