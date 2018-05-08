"Макларен" привезет на Гран-при Испании новую носовую часть болида

Главным обновлением болида команды «Макларен» на Гран-при Испании станет новая версия носа, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, помимо носа, в Испанию британская команда привезёт новые дефлекторы, днище и другие аэродинамические элементы, практически на 50 процентов обновив машину.

Как сообщают инсайдеры, новый нос «Макларена» должен вобрать в себя лучшие части вариантов элементов «Форс Индия» и «Мерседеса».