"Макларен" привезет на Гран-при Испании новую носовую часть болида
Новости спорта: Стоит отметить, что новинки не будут продемонстрированы до четверга, когда болид пройдет техническую проверку ФИА.
Главным обновлением болида команды «Макларен» на Гран-при Испании станет новая версия носа, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, помимо носа, в Испанию британская команда привезёт новые дефлекторы, днище и другие аэродинамические элементы, практически на 50 процентов обновив машину.
Как сообщают инсайдеры, новый нос «Макларена» должен вобрать в себя лучшие части вариантов элементов «Форс Индия» и «Мерседеса».