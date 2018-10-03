Формула-1 получит $27 млн от Сингапура

Организаторы чемпионата мира Формулы-1 в ближайшее время должны получить $ 27 млн налоговых вычетов от властей Сингапура, сообщают журналисты Forbes.

По данным издания, между руководством гоночной серии и властями азиатского города-государства договорённость о получении налоговых вычетов была достигнута ещё в январе 2018 года. Ожидается, что деньги будут возвращены до конца 2018 года.

Вычеты складываются из налогов, удержанных с уплаченных владельцами Формулы-1 промоутерам гонки. Около 60% расходов на организацию Гран-при оплачивает правительство Сингапура, около 40% всех затрат лежит на миллиардере Онг Бен Сене, владеющем сетью отелей, которые расположены в городе-государстве.