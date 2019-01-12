Сабина Кем: Шумахер принес Формулу-1 в гостиные комнаты людей

Новости спорта: Менеджер Михаэля Шумахера Сабина Кем рассказала о том, чем семикратный чемпион мира выделялся на фоне своих соперников.

По ее мнению, немец установил совершенно новые стандарты того, каким должен быть гонщик Формулы 1, и как к нему должны относиться окружающие его люди.

«Полагаю, что, выступая в Больших Призах, Михаэль был истинным отражением спорта, его главным героем, – сказала Сабина в официальном подкасте Ф1 Beyond The Grid. – Он заложил основы того, каким мы сегодня представляем себе гонщика Формулы 1.

Это касается не только пилотирования, но и того, как человек взаимодействует с командой. Он показал всем, как важно находиться в самой гуще событий, чтобы каждый раз отыскивать верные решения и правильные ответы на вопросы.

Он также был образцом в плане поддержания физической формы. Он тренировался каждый день, но ему это действительно нравилось. Современные гонщики очень натренированы, но первым так начал работать Михаэль.

Для меня лично Формула 1 была и остается вершиной автоспорта. Это настоящая арена современных гладиаторских боев, и Михаэль был главным гладиатором многие и многие годы.

Он был настоящей звездой, и всё вращалось вокруг него. Выигрывал ли он гонку или сходил с дистанции – это всегда была история.

Думаю, именно Михаэль сделал так, что Формулу 1 стали смотреть по телевизору обычные люди. Раньше болельщиков Ф1 воспринимали как немного ненормальных людей – да, это был крутой спорт, но его не принято было воспринимать всерьез. Так что Михаэль, можно сказать, принёс Формулу 1 в гостиные комнаты людей».