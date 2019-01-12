Скачать
Суббота, 12.01.2019
Д'Амброзио выиграл гонку Формулы-E в Марокко
Д'Амброзио выиграл гонку Формулы-E в Марокко
Милевский вернулся в Динамо-Брест на свой день рождения
Милевский вернулся в Динамо-Брест на свой день рождения
Биатлон. Вирер сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира, Виттоцци - вторая
Биатлон. Вирер сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира, Виттоцци - вторая
Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Оберхофе 12.01.2019
Результаты мужской гонки преследования в Оберхофе

Сабина Кем: Шумахер принес Формулу-1 в гостиные комнаты людей

Сабина Кем: Шумахер принес Формулу-1 в гостиные комнаты людей
21:29 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Менеджер Михаэля Шумахера Сабина Кем рассказала о том, чем семикратный чемпион мира выделялся на фоне своих соперников.

По ее мнению, немец установил совершенно новые стандарты того, каким должен быть гонщик Формулы 1, и как к нему должны относиться окружающие его люди.

«Полагаю, что, выступая в Больших Призах, Михаэль был истинным отражением спорта, его главным героем, – сказала Сабина в официальном подкасте Ф1 Beyond The Grid. – Он заложил основы того, каким мы сегодня представляем себе гонщика Формулы 1.

Это касается не только пилотирования, но и того, как человек взаимодействует с командой. Он показал всем, как важно находиться в самой гуще событий, чтобы каждый раз отыскивать верные решения и правильные ответы на вопросы.

Семья Шумахера сделала заявление

Он также был образцом в плане поддержания физической формы. Он тренировался каждый день, но ему это действительно нравилось. Современные гонщики очень натренированы, но первым так начал работать Михаэль.

Для меня лично Формула 1 была и остается вершиной автоспорта. Это настоящая арена современных гладиаторских боев, и Михаэль был главным гладиатором многие и многие годы.

В Мерседесе нет места для сына Шумахера
В Мерседесе нет места для сына ШумахераЧитать полностью

Он был настоящей звездой, и всё вращалось вокруг него. Выигрывал ли он гонку или сходил с дистанции – это всегда была история.

Думаю, именно Михаэль сделал так, что Формулу 1 стали смотреть по телевизору обычные люди. Раньше болельщиков Ф1 воспринимали как немного ненормальных людей – да, это был крутой спорт, но его не принято было воспринимать всерьез. Так что Михаэль, можно сказать, принёс Формулу 1 в гостиные комнаты людей».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Михаэль Шумахер, Новости автоспорта, Ф1, Сабина Кем.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Оберхофе 12.01.2019
02 Биатлон: гонки 12 января в Оберхофе
03 Самуэльссон: Я не уважаю то, что сделал Логинов
04 Фуркад: Победа Логинова - позор
05 Биатлон: результаты женской гонки преследования в Оберхофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь