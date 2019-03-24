Лень набрал 14 очков и помог Атланте обыграть Филадельфию в НБА

Новости спорта: Украинский баскетболист Алексей Лень сыграл в матче почти 21 минуту.

Украинский центровой "Атланты Хокс" Алексей Лень набрал 14 очков в победном матче регулярного чемпионата НБА против "Филадельфии Сиксерс" 129:127.

Лень провел на площадке почти 21 минуту. В его активе 14 очков, 4 подбора, 1 передача.

Игра завершилась победой "Атланты" 129:127. Команда все еще находится вне зоны плей-офф, занимая 12 место Восточной конференции НБА. Следующий поединок "Атланта" сыграет против "Нью-Орлеан Пеликанс" 27 марта.

Напомним, наиболее результативным для Леня в этом сезоне остается матч против "Чикаго Буллз", в котором он набрал 28 очков.