Макларен может покинуть Формулу-1

Новости спорта: Для британцев важны два вопроса - финансовая составляющая и возможность существования честной и конкурентоспособной среды.

Функционер Макларен Зак Браун отметил, что его команда может покинуть Формулу-1. Данный вопрос будет рассматриваться на переговорах в Лондоне, где будут присутствовать FIA, руководство "Королевских гонок" и представители команд.

"Для нас важны две составляющие - финансовая и возможность честно соревноваться. Если мы этого не увидим, то мы намерены пересмотреть наши позиции в Ф-1. Люди могут подумать, что это переговорная тактика, однако если мы почувствуем, что новые правила будут неудобны для нас, нам необходимо будет рассмотреть другие варианты", - цитирует слова руководителя GPFans.

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