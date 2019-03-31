Невиль выиграл Ралли Франции-2019

Новости спорта: На Корсике завершился четвертый этап чемпионата WRC Ралли Франции. Победу в гонке одержал Тьерри Невиль.

Второе место досталось Себастьену Ожье, а лидирующий перед заключительным допом Элфин Эванс откатился на третье место. Причиной тому послужил прокол колеса. Себастьен Лёб завершил Ралли Франции на восьмой позиции.

После этой победы Тьерри Нёвиль возглавил общий зачёт, всего на один балл от него отстаёт действующий чемпион мира Себастьен Ожье.

WRC. Ралли Франции. Итоговый протокол

1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT)

2. Себастьен Ожье (Citroen Total Abu Dhabi WRT) — +40,3

3. Элфин Эванс (M-Sport Ford WRT) — +1.06,6

4. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — +1.18,4

5. Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) — +1.24,6...

8. Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) — +3.39,2.