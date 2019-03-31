Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Гвоздик - Нгумбу: выводы после боя
Гвоздик - Нгумбу: выводы после боя
Гвоздик - Нгумбу. Видео боя
Гвоздик - Нгумбу. Видео боя
Гол-шедевр Месси со штрафного - в обзоре матча Барселона - Эспаньол (Видео)
Гол-шедевр Месси со штрафного - в обзоре матча Барселона - Эспаньол (Видео)
Усик - Такам: названы ориентировочные даты боя
Усик - Такам: названы ориентировочные даты боя

Невиль выиграл Ралли Франции-2019

Невиль выиграл Ралли Франции-2019
19:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: На Корсике завершился четвертый этап чемпионата WRC Ралли Франции. Победу в гонке одержал Тьерри Невиль.

Второе место досталось Себастьену Ожье, а лидирующий перед заключительным допом Элфин Эванс откатился на третье место. Причиной тому послужил прокол колеса. Себастьен Лёб завершил Ралли Франции на восьмой позиции.

После этой победы Тьерри Нёвиль возглавил общий зачёт, всего на один балл от него отстаёт действующий чемпион мира Себастьен Ожье.

WRC. Ралли Франции. Итоговый протокол

Мик Шумахер финишировал шестым на Гран-при Формулы-2 в Бахрейне

1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT)

2. Себастьен Ожье (Citroen Total Abu Dhabi WRT) — +40,3

3. Элфин Эванс (M-Sport Ford WRT) — +1.06,6

4. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — +1.18,4

5. Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) — +1.24,6...

8. Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) — +3.39,2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автоспорт, Ралли, Новости автоспорта, Тьерри Невиль, Ралли Франции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Нгумбу: события боя
02 Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС
03 Где и когда смотреть бой Гвоздик - Нгумбу
04 Уорд прокомментировал победу Гвоздика над Нгумбу
05 Кролла назвал главные "козыри" Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь