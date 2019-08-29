При попытке установить рекорд погибла известная гонщица

Новости спорта:Джесси Комбс не справилась с управлением, когда пыталась побить свой же рекорд.

Знаменитая американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке установить новый рекорд скорости на реактивном автомобиле.

"Джесси Комбс, американская гонщица и телеведущая, погибла в результате аварии, которая произошла при попытке установить новый рекорд скорости на наземном транспортном средстве», - говорится в сообщении.

Комбс, которой было 39 лет, попала в аварию на реактивном автомобиле на юго-востоке штата Орегон. Она пыталась побить свой собственный рекорд скорости и разогнаться до 996 километров в час. Дальнейшие детали несчастного случая пока не сообщаются.

Предыдущий свой рекорд Комбс побила в 2013 году, когда разогналась до скорости в 641 километр в час.

Родные погибшей сказали, что она «покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории».