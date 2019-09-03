Райкконен: Для меня Гран-при Бельгии закончилось на первом повороте

Новости спорта:Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал результат Гран-при Бельгии.

По словам финского гонщика, после столкновения с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в начале гонки, шансов на удачный исход у него не было. На старте Райкконен, начавший гонку на шестой позиции, обогнал Ферстаппена, но голландец тут же попытался вернуть позицию и врезался в оппонента. В результате Райкконен финишировал лишь 16-м.

«К сожалению, моя гонка была окончена уже в первом повороте. Мне пришлось замедлиться, потому что Боттас ехал по внешней дуге, а после этого в меня врезались, далее я оказался на двух колёсах.

После такого было фактически бесполезно продолжать гонку. Мы продолжили на случай того, что произойдёт что-то неординарное. Но днище было сильно повреждено. Очень жаль, учитывая, как здорово ехал болид. Но что можно поделать в такой ситуации?», — цитирует Райкконена FormulaSpy.