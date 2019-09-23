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"Очень обидно": Леклеру не сказали в Феррари, что Феттель провел ранний пит-стоп

"Очень обидно": Леклеру не сказали в Феррари, что Феттель провел ранний пит-стоп
15:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Феррари» не сказала Леклеру о пит-стопе Феттеля.

По словам гонщика «Феррари» Шарля Леклера, команда не сообщила ему о пит-стопе Себастьяна Феттеля на Гран-при Сингапура, который за счёт более ранней остановки в боксах вышел в лидеры и одержал победу.

Леклер лидировал в первой фазе гонки, однако после волны пит-стопов пелотон возглавил Феттель, побывавший в боксах чуть раньше напарника. Немец выиграл гонку, а монегаск финишировал вторым.

«Гонщик не владеет ситуацией в полной мере. Можно оценить лишь своё положение. Очень сложно понять, кто там позади провёл пит-стоп.

Ночная гонка Формулы-1 или как Леклер в Сингапуре отдал победу Феттелю (Фото)

Мне не сказали, что Себ побывал в боксах. Разумеется, я не мог просить большего, чем просил. Конечно, я не ожидал, что Себ окажется впереди меня. Было очень обидно», — приводит слова Леклера RaceFans.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Шарль Леклер.
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