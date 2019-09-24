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Автоспорт. Риккардо поставил ультиматум Рено

Автоспорт. Риккардо поставил ультиматум Рено
13:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Австралиец неожиданно перешел в Рено из Ред Булл в этом сезоне.

Пилот Рено Даниэль Риккардо хочет повторно подписать контракт с командой в 2021 году, но до конца не уверен в своем решении.

«В идеале мы будем двигаться вперед, и я останусь в «Рено». Это чем-то похоже на Ред Булл — тогда я почувствовал, что пяти лет достаточно для того, чтобы все заработало. Я очень хотел выиграть титул с Ред Булл, потому что они дали мне дорогу в Формулу-1», — приводит слова гонщика planetf1.com.

«Сейчас я в Рено и при идеальном развитии событий переподпишу контракт в 2021 году, если у нас будет прогресс и реальные шансы. Если мы будем двигаться назад, если ситуация не будет выглядеть позитивно, то, наверно, я перейду этот мост».

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Австралийский гонщик на последнем Гран-при Сингапура занял итоговое 14 место. Самое высокая позиция Даниэля в этом сезоне — четвертое место на Гран-при Италии.

Следующее Гран-при пройдут состоится в Сочи 29 сентября.

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Автоспорт, Рено, Новости автоспорта, Даниэль Риккардо.
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