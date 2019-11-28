Команды Формулы-1 определились с составами пилотов на сезон-2020

Новости спорта:Нико Хюлькенберг ушел из Рено и покинул Формулу-1.

Все команды Формулы-1 определились с составами пилотов на следующий сезон. 32-летний немецкий автогонщик Нико Хюлькенберг ушел из Рено и покинул Ф-1. Его место занял резервный пилот Мерседеса Эстебан Окон.

Также из Формулы-1 ушел Роберт Кубица. Польский гонщик планирует продолжить выступления в DTM, тогда как пилот Формулы-2 Николя Латифи займет его место в команде Уильямс.

Состав команд Формулы-1 на сезон-2020:

Мерседес: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас

Феррари: Себастьян Феттель, Шарль Леклер

Ред Булл: Макс Ферстаппен, Алекс Албон

Рено: Даниэль Риккардо, Эстебан Окон

Хаас: Кевин Магнуссен, Ромен Грожан

Макларен: Карлос Сайнс-младший, Ландо Норрис

Рейсинг Пойнт: Серхио Перес, Ланс Стролл

Альфа Ромео: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци

Торо Россо: Даниил Квят, Пьер Гасли

Уильямс: Джордж Расселл, Николя Латифи