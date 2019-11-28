Команды Формулы-1 определились с составами пилотов на сезон-2020

Все команды Формулы-1 определились с составами пилотов на следующий сезон. 32-летний немецкий автогонщик Нико Хюлькенберг ушел из Рено и покинул Ф-1. Его место занял резервный пилот Мерседеса Эстебан Окон.
Также из Формулы-1 ушел Роберт Кубица. Польский гонщик планирует продолжить выступления в DTM, тогда как пилот Формулы-2 Николя Латифи займет его место в команде Уильямс.
Состав команд Формулы-1 на сезон-2020:
Мерседес: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
Феррари: Себастьян Феттель, Шарль Леклер
Ред Булл: Макс Ферстаппен, Алекс Албон
Рено: Даниэль Риккардо, Эстебан Окон
Хаас: Кевин Магнуссен, Ромен Грожан
Макларен: Карлос Сайнс-младший, Ландо Норрис
Рейсинг Пойнт: Серхио Перес, Ланс Стролл
Альфа Ромео: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци
Торо Россо: Даниил Квят, Пьер Гасли
Уильямс: Джордж Расселл, Николя Латифи