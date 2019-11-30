Скачать
Суббота, 30.11.2019
Жеребьевка Евро-2020: регламент
Жеребьевка Евро-2020: регламент
УХЛ: Днепр в третий раз в сезоне разгромил Динамо (Видео)
УХЛ: Днепр в третий раз в сезоне разгромил Динамо (Видео)
Украинский супертяж сразится с непобедимым китайцем: анонс боя 30 ноября (Видео)
Украинский супертяж сразится с непобедимым китайцем: анонс боя 30 ноября (Видео)
Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)
Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)

Хэмилтон в 2021 году может перейти в Феррари

Хэмилтон в 2021 году может перейти в Феррари
13:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Хэмилтон может перейти в самую популярную франшизу Ф-1.

Шестикратный чемпион мира в Ф-1 британец Льюис Хэмилтон может сменить свой Мерседес и перейти в состав Феррари в 2021 году. Такое заявил Маттиа Биното, руководитель Феррари.

«Льюис — великолепный гонщик, он невероятный водитель. Мы знаем, что с 2021 года он станет доступным для нашей команжы. Его переход сделает нас счастливыми», — цитирует слова Бинотто пресса.

За карьеру на его счету 87 поулов, 82 победы. Является шестикратным чемпионом мира.

Хэмилтон поддержал Боттаса

Для 35-летнего Льюиса этот сезон будет уже 14 в карьере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости спорта, Себастьян Феттель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
02 Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)
03 Бразилец Динамо хочет покинуть клуб
04 Емельяненко - Кокляев: видео жесткого нокаута в первом раунде
05 Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь