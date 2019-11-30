Хэмилтон в 2021 году может перейти в Феррари

Новости спорта:Хэмилтон может перейти в самую популярную франшизу Ф-1.

Шестикратный чемпион мира в Ф-1 британец Льюис Хэмилтон может сменить свой Мерседес и перейти в состав Феррари в 2021 году. Такое заявил Маттиа Биното, руководитель Феррари.

«Льюис — великолепный гонщик, он невероятный водитель. Мы знаем, что с 2021 года он станет доступным для нашей команжы. Его переход сделает нас счастливыми», — цитирует слова Бинотто пресса.

За карьеру на его счету 87 поулов, 82 победы. Является шестикратным чемпионом мира.

Для 35-летнего Льюиса этот сезон будет уже 14 в карьере.