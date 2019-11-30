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Боттас начнет Гран-при Абу-Даби с конца из-за замены мотора

Боттас начнет Гран-при Абу-Даби с конца из-за замены мотора
14:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В преддверии Гран-при Абу-Даби стало известно, что пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получит новую силовую установку.

В связи с этим было понятно, что финн начнёт гонку с конца стартовой решётки. На пятничных тренировках Боттас дважды показал лучшее время, но после завершения сессий в команде объявили, что Валттери ждёт ещё одна смена силовой установки.

Такое решение было принято в связи с обнаруженной утечкой в пневматической системе, сообщает GPFans.

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С учётом предыдущего штрафа, это не отразится на стартовых позициях финна. Напомним, перед последней гонкой чемпионата Валттери занимает второе место в общем зачёте пилотов. Он уже потерял шансы на титул, однако ни при каких раскладах не потеряет второе место.

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Формула-1, Мерседес, Автоспорт, Ф-1, Валттери Боттас, Ф1.
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