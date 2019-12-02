Феттель опроверг слухи о завершении карьеры

Новости спорта:Гонщик Формулы-1 останется в команде на следующий сезон.

Четырехкратный чемпион мира серии Формула-1 Себастьян Феттель высмеял слухи о завершении его карьеры в автоспорте.

«Я слышал, что завершаю карьеру. Не знаю, кто распускает слухи, но похоже, они знают больше, чем я. Поскольку я полагаю, что журналисты всегда правы, это, вероятно, случится в ближайшие недели», – приводит слова Феттеля AUTOSPORT.

Гонщик подчеркнул, что останется в команде на следующий сезон и заявил, что после завершения контракта в 2020 году, он уйдет в отпуск.

Напомним, что Феттель выиграл только одну гонку в 2019 году. Он стал первым на Гран-при в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель стал отцом в 3-й раз. В семье гонщинка Формулы-1 на свет появился сын.