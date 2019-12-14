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Представитель Red Bull раскритиковал Феттеля

Представитель Red Bull раскритиковал Феттеля
18:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хельмут Марко высказался об успехах Себастьяна Феттеля в прошедшем сезоне.

Советник Red Bull Хельмут Марко высказался об успехах Себастьяна Феттеля в прошедшем сезоне. В комментарии Мotorsport-total Марко заявил, что Феттель капитально сдал позиции, и больше не топ-3 пилот в мире.

«К сожалению, судя по всему это действительно так. И Феттель более не входит в тройку лучших гонщиков Формулы-1. Хотя мне кажется, что его все равно еще рано списывать со счетов.

Я полагаю, Себастьян просто не ожидал того, что Леклер окажется настолько быстрым. В целом же политика и различные игры – это обычное дело для Ferrari. Феттель же слишком честный и открытый человек, чтобы в этом участвовать и лезть в политику.

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Возможно, это является прямым следствием титулов, завоеванных в составе Red Bull – Себастьян мог привыкнуть к легкой и простой жизни в команде. Тем не менее, повторюсь, его пока рано списывать со счетов».

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Формула-1, Автоспорт, Хельмут Марко, Новости автоспорта.
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