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Ферстаппен сожалеет, что обвинял Феррари в жульничестве

Ферстаппен сожалеет, что обвинял Феррари в жульничестве
16:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал, что поторопился, когда обвинил «Феррари» в махинациях с мотором.

«Феррари» резко прибавила после летнего перерыва, выиграв три гонки из трёх, но после двух технических директив ФИА, в которых речь шла о тонкостях работы силовой установки, вновь сбавила обороты. На этом фоне Ферстаппен и обвинил итальянскую команду в нечестной игре. Однако теперь пилот признал, что ему не стоило так выражаться.

«Не хочу вновь обсуждать те заявления. Всё было сказано предельно ясно. Хотя мне стоило подождать пару минут (чтобы обдумать слова), прежде чем давать то интервью», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

Боттас оценил прошедший сезон Формулы-1

В сезоне-2019 голландец одержал три победы и впервые в карьере стал третьим в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Макс Ферстаппен.
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