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Носки, сковорода, плюшевые игрушки: как пилоты Формулы-1 поиграли в "Тайного Санту" (Видео)

Носки, сковорода, плюшевые игрушки: как пилоты Формулы-1 поиграли в "Тайного Санту" (Видео)
10:23 Сегодня Телеграф

Новости спорта:На официально канале Формулы-1 в YouTube появилось видео о том, как пилоты дарили друг другу подарки на Рождество, традиционно участвуя в игре «Тайный Санта».

Даниэль Риккардо получил в подарок микрофон для караоке, диск с 40 лучшими рождественскими песнями для караоке и установку для караоке. Подарок Риккардо преподнёс Макс Ферстаппен.

Ферстаппен в свою очередь получил веер и плюшевого быка от Карлоса Сайнса. Сайнс — коробку консервированного перца халапеньо. Подарок делал Серхио Перес.

Пересу подарили плюшевого пса, рождественские печатки, тапочки и шоколад. Подарок был от Кими Райкконена.

Райкконен в подарок получил сковороду и шоколад. Подарок вручал его бывший напарник Ромен Грожан. Грожан в свою очередь получил макет Лувра от Нико Хюлькенберга.

Хюлькенбергу подарили костюм Халка для его пса Зевса. Подарок делал Роберт Кубица. Кубице же подарили шапочку с польским флагом и крем. Дарителем был Ландо Норрис.

Норрис получил забавный подарок от Алекса Албона — ежедневник и прибор для отсоса молока из груди. Албон получил большое зеркало заднего вида от Джорджа Расселла. Тем самым британец позаботился, чтобы в следующий раз Албон точно увидел атакующего его сзади Льюиса Хэмилтона.

Расселл получил свитер от Лэнса Стролла. Стролл — настольный хоккей от Даниила Квята. Даниилу Квяту подарили фигурку «Металлики» от Кевина Магнуссена.

Магнуссен получил набор для фондю от Антонио Джовинацци, а Джовинацци — плойку, шампунь от выпадения волос и заколку от Пьера Гасли. Тем самым француз вспомнил случай, когда после первого финиша итальянца в очках Фредерик Вассёр отрезал у пилота прядь волос.

Гасли в подарок получил аудиозапись криков Пьера по радио в Бразилии и криков Шарля Леклера после победы в Бельгии.

Леклер же получил весьма любопытный подарок — очень много носков от Дэна Риккардо. По словам Леклера, его носки плохо пахли, когда они вместе находились в Лас-Вегасе.

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