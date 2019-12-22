Глава Ред Булл назвал лучшего гонщика Ф-1

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21:49 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Кристиан Хорнер похвалил Макса Ферстаппена.

Глава Red Bull Кристиан Хорнер подвел итоги выступлений своей команды в завершившемся сезоне.

"В 2019 году наша машина была хороша на многих трассах. Мы прогрессировали вместе с двигателями Honda - это было настоящее сотрудничество, которое привело к положительному результату.

Первая победа с Honda на нашем домашнем этапе в Австрии принесла феноменальные эмоции. В японской компании невероятно тяжело работали, чтобы достигнуть этого. У них было сложное возвращение в Формулу-1, но их труд был вознагражден.

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Макс Ферстаппен смог взять на себя функции нового лидера команды. В минувшем сезоне ему удалось провести несколько феноменальных гонок. К 22 годам в его активе уже более 100 этапов, что дает ему невероятный опыт. Сейчас он в том положении, когда более чем способен бороться за титул.

Мы должны дать ему хороший болид, и если нам это удастся, то я уверен, что он будет бороться с Льюисом Хэмилтоном, с Mercedes и с Ferrari. Он уже с ними борется. Макс в фантастической форме. Думаю, что он лучший пилот в нынешней Формуле-1", — приводит слова Хорнера GPFans

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Формула-1, Автоспорт, Кристиан Хорнер, Макс Ферстаппен.
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