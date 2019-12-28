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Фернандо Алонсо подвел итоги 2019 года

Фернандо Алонсо подвел итоги 2019 года
14:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Это был особенный сезон в карьере испанского пилота.

Испанский гонщик Фернандо Алонсо поздравил болельщиков и коллег с наступающим Новым годом, подведя для себя итоги сезона-2019.

«Спасибо, 2019-й! Должен признаться, что это был особенный сезон в моей карьере. Я хочу сказать слова благодарности всем своим коллегам, команде и людям, которые были рядом со мной на протяжении всего года. Эта поддержка — моя главная сила. Увидимся в январе ещё на одном легендарном событии! С новым годом!», — написал Фернандо Алонсо в своём «твиттере».

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В сезоне 2019 года Фернандо Алонсо одержал вторую победу в карьере в «24 часах Ле-Мана», стал чемпионом мира по гонкам на выносливость в экипаже с Себастьеном Буэми и Казуки Накаджимой и принял участие в «500 милях Индианаполиса».

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Формула-1, Фернандо Алонсо, Автоспорт, Ф1.
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