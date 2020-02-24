Пилот Формулы-1: Ненавижу этап в России

Новости спорта:Гонщик Рэйсинг Пойнт Лэнс Стролл раскритиковал Гран-при России.

Гонщик Рэйсинг Пойнт Лэнс Стролл раскритиковал Гран-при России, назвав трассу в Сочи скучной.

"Какая трасса Формулы-1 нравится меньше остальных? Надо подумать. Точно не Китай, мне там нравится, трасса очень крутая. Наверное, назову Россию.

Ненавижу этот этап. Унылый автодром. Скучнейшая трасса, никаких скоростных поворотов. Худший автодром во всей Формуле 1", - приводит слова Стролла Motorsport.com.

Напомним, Гран-при России проходит в Сочи с 2014 года. В прошлом сезоне Формулы-1 Стролл пришел к финишу 11-м на трассе в Сочи.