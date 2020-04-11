Австрия готова принять Гран-при Формулы-1 в срок

Новости спорта:Гран-при Австрии должно стартовать 5 июля.

Министр спорта Австрии Вернер Коглер не видит предпосылок к отмене Гран При Австрии, запланированного на 5 июля.

Рост числа новых зараженных коронавирусом в Австрии замедляется на протяжении последних десяти дней – прирост заболевших уменьшился с 40% до 2,3%. Если такая динамика сохранится, то есть надежда, что именно Шпильберг станет ареной первого этапа сезона Формулы 1.

"Конечно, я не отвечаю за организацию гонки, но считаю, что шанс есть, – сказал Коглер газете Kleine Zeitung. – Однако организаторы не должны забывать о санитарных правилах, а также требованиях по въезду в страну и выезду. В общем, если Формула 1 готова, то проведение Гран При возможно".

Ранее сообщалось, что команда F1 "Рено" отправила сотрудников в отпуск.