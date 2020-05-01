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NASCAR объявил о возобновлении сезона

NASCAR объявил о возобновлении сезона
16:37 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Американская серия планирует вернуться в мае

Популярная в США гоночная серия NASCAR объявила о возобновлении сезона, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

Организаторы сообщили, что гонки вернутся 17-го мая в Дарлингтоне, Южная Каролина. Заезды пройдут без болельщиков на трибунах. Если все получится, то серия намерена провести полноценный сезон.

NASCAR может стать вторым спортивным событием в США после UFС, которое вернется на фоне пандемии.

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Другие известные мировые гоночные серии в ближайшие месяцы не вернутся. Формула-1, MotoGP и WRC ранее июля-августа свои сезоны не возобновят.

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