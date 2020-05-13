Риккардо заменит Сайнса в Макларене

Новости спорта:Контракт подпишут после того, как Сайнс перейдет в Феррари

Пилот "Рено" Даниэль Риккардо должен заменить Карлоса Сайнса в "Макларене", сообщает ВВС.

Как пишет источник, в команде уже готовы подписать соглашение с австралийцем на сезон-2021, но руководство ожидает официального подписания Карлосом Сайнсом контракта с "Феррари", где он в 2021 году должен заменить Себастьяна Феттеля. В настоящий момент переговоры находятся в завершающей стадии, ожидается, что официальное объявление о контракте состоится на этой неделе.

Что касается "Рено", то место Даниэля Риккардо может занять либо двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, либо кто-то из пилотов молодёжной программы французской команды.