Две команды Формулы-1 испытывают большие финансовые трудности

Новости спорта:«Макларен» и «Астон Мартин» испытывают большие финансовые трудности.

Компании «Макларен» нужно не менее 280 млн евро, чтобы выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает нидерландское издание AD. Причиной финансовых проблем в «Макларене» стала не только приостановка сезона в Формуле-1, но и резкое падение спроса на дорожные автомобили.

Компания планировала заложить исторические болиды Формулы-1 и головной офис, однако акционеры сообщили, что это уже было сделано в 2017 году, когда им пришлось выкупать контракт руководителя и акционера Рона Денниса.

От кризиса пострадал не только «Макларен» — «Астон Мартин» тоже оказался в тяжёлой ситуации из-за пандемии, сообщает Financial Times.

Ранее в прессе появились слухи, что из-за финансового кризиса «Рено» продаст команду Формулы-1.