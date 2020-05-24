Алонсо выиграл две виртуальные гонки

Новости спорта:Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо быстро освоился в виртуальных гонках.

После неудачного дебюта на минувшей неделе, когда испанец не финишировал ни в одной из двух гонок, он принял участие ещё на одном этапе виртуального «Кубка Легенд», который проходил на трассе в Индианаполисе.

В первой гонке Алонсо в напряжённой борьбе опередил на финише другого чемпиона мира Формулы-1 — Дженсона Баттона. Расстояние между ними составило 0,037 секунды. Третье место досталось Яну Магнуссену.

Вторая гонка началась по принципу реверсивной стартовой решётки, так что Алонсо пришлось прорываться с конца пелотона. Впрочем, он справился с этой задачей и в итоге завоевал победу. Второе место досталось Тьягу Монтейру, тройку лучших замкнул Элио Кастроневес.