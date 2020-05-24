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Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Алонсо выиграл две виртуальные гонки

Алонсо выиграл две виртуальные гонки
08:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо быстро освоился в виртуальных гонках.

После неудачного дебюта на минувшей неделе, когда испанец не финишировал ни в одной из двух гонок, он принял участие ещё на одном этапе виртуального «Кубка Легенд», который проходил на трассе в Индианаполисе.

В первой гонке Алонсо в напряжённой борьбе опередил на финише другого чемпиона мира Формулы-1 — Дженсона Баттона. Расстояние между ними составило 0,037 секунды. Третье место досталось Яну Магнуссену.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Вторая гонка началась по принципу реверсивной стартовой решётки, так что Алонсо пришлось прорываться с конца пелотона. Впрочем, он справился с этой задачей и в итоге завоевал победу. Второе место досталось Тьягу Монтейру, тройку лучших замкнул Элио Кастроневес.

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Формула-1, Фернандо Алонсо, Автоспорт, Новости спорта, Ф1.
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