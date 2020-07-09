Крупная сумма: какая будет зарплата Алонсо в Рено

Стал известен размер зарплаты Алонсо в «Рено».

Стал известен размер зарплаты двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в «Рено», сообщает The Sun. По информации источника, зарплата Алонсо составит около $ 19 млн.

Напомним, сегодня, 8 июля, стало известно, что «Рено» подписал контракт с Фернандо Алонсо. Испанец будет выступать в команде с 2021 года.

Напомним, Алонсо покинул Формулу-1 в конце 2018 года и с тех пор стал чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC), дважды выиграл «24 часа Ле-Мана» и одержал победу в «24 часах Дайтоны». Кроме того, в начале 2020 года Фернандо стал участником легендарного ралли-марафона «Дакар».

Именно в составе «Рено» Алонсо завоевал оба чемпионских титула в Формуле-1 — в 2005 и 2006 годах. В конце июля Фернандо исполнится 39 лет.