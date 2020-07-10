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Опять Австрия: сегодня стартует второй этап сезона в Формуле-1

Опять Австрия: сегодня стартует второй этап сезона в Формуле-1
Обновлено 10:31 Сегодня Телеграф Укринформ
На автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге в пятницу, 10 июля, стартует второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Штирии.

Первая часть свободных заездов начнется в 12.00 по киевскому времени, вторая - в 16.00. В субботу состоятся третья свободная практика (13.00) и квалификация (16.00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16.10).

В первой гонке (также в Австрии), которая на прошлой неделе открыла сезон, победу одержал финн Валттери Боттас из "Мерседеса", вторым финишировал монегаск Шарль Леклер ("Феррари"), третьим стал впервые в карьере поднявшийся на подиум британец Ландо Норрис ("Макларен").

Шестикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") в конце гонки стал виновником столкновения с тайцем Александером Албоном из "Ред Булл", получил пятисекундный штраф и откатился со второго места на четвертую строчку в итоговом протоколе.

Календарь сезона претерпел серьезные изменения из-за коронавируса. На данный момент руководство "Формулы-1" подтвердило проведение только восьми этапов, при этом в Шпильберге и британском Сильверстоуне пройдут по две гонки. Чтобы названия этапов не повторялись, вторые старты на этих трассах были переименованы в Гран-при Штирии (федеральная земля в Австрии, где расположен автодром) и Гран-при 70-летия (в честь юбилея "Формулы-1").

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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Ф1, Гран-при Австрии.

Автор:

Телеграф
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