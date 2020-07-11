Формула 1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии

На автодроме "Ред Булл Ринг" завершилась квалификация Гран-при Штирии Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из "Ред Булл", тройку лучших замкнул Карлос Сайнс на "Макларене".