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Формула 1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии

Формула 1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии
Обновлено 18:25 Сегодня Телеграф championat.com
На автодроме "Ред Булл Ринг" завершилась квалификация Гран-при Штирии Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из "Ред Булл", тройку лучших замкнул Карлос Сайнс на "Макларене".

Пилоты "Феррари" снова оказались позади многих конкурентов. Себастьян Феттель примет старт с десятой позиции, Шарль Леклер — с одиннадцатой.

Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.19,273

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +1,216

3. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,398

4. Валттери Боттас ("Мерседес") — + 1,428

5. Эстебан Окон ("Рено") — +1,649

6. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,652

7. Александер Албон ("Ред Булл") — +1,738

8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +1,755

9. Даниэль Риккардо ("Рено") — +1,919

10. Себастья Феттель ("Феррари") — +2,378

Не прошли в третий сегмент:

11. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.19,628

12. Джордж Расселл ("Уильямс") — 1.19,636

13. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 1.19,645

14. Даниил Квят ("Альфа Таури") — 1.19,717

15. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1.20,211

Авария Риккардо во время второй практики Гран-при Штирии-2020 (Видео)

Не прошли во второй сегмент:

16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — 1.21,372

17. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — 1.21,607

18. Николас Латифи ("Уильямс") — 1.21,759

19. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — 1.21,831

20. Ромен Грожан ("Хаас") — без времени.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс, Макс Ферстаппен.

Автор:

Телеграф
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