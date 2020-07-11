Формула 1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии

Пилоты "Феррари" снова оказались позади многих конкурентов. Себастьян Феттель примет старт с десятой позиции, Шарль Леклер — с одиннадцатой.
Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.19,273
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +1,216
3. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,398
4. Валттери Боттас ("Мерседес") — + 1,428
5. Эстебан Окон ("Рено") — +1,649
6. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,652
7. Александер Албон ("Ред Булл") — +1,738
8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +1,755
9. Даниэль Риккардо ("Рено") — +1,919
10. Себастья Феттель ("Феррари") — +2,378
Не прошли в третий сегмент:
11. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.19,628
12. Джордж Расселл ("Уильямс") — 1.19,636
13. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 1.19,645
14. Даниил Квят ("Альфа Таури") — 1.19,717
15. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1.20,211
Не прошли во второй сегмент:
16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — 1.21,372
17. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — 1.21,607
18. Николас Латифи ("Уильямс") — 1.21,759
19. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — 1.21,831
20. Ромен Грожан ("Хаас") — без времени.