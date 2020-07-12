Формула-1. Гран-при Венгрии вскоре отменят

Этап Формулы-1 в Венгрии могут отменить и заменить его ещё одной гонкой в Австрии.

Руководство Формулы-1 рассматривает возможность отмены Гран-при Венгрии, сообщает GrandPX.news. Боссы чемпионата могут пойти на такой шаг в связи с жёсткими ограничениями, продиктованными правилами карантина в этой стране. Нарушение правил, установленных в Венгрии, может привести к огромным штрафам или даже к лишению свободы.

Если этап на «Хунгароринге» будет отменён, вероятнее всего, Формула-1 проведёт третий кряду этап в Австрии.

«Чейз Кэри попросил меня узнать, что думают пилоты о возможной третьей гонке на „Ред Булл Ринг“. Сказал ему, если это единственная подходящая трасса для гонок, мы сможем здесь провести хоть десять этапов.

Так что, возможно, мы быстро отреагируем. Всё необходимое оборудование уже здесь. Посмотрим, что произойдёт в следующие сутки. Возможно, мы вернёмся на „Ред Булл Ринг“ через неделю», — сказал глава Ассоциации гонщиков Гран-При Алекс Вурц.