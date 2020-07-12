Гран-при Штирии: гонщики Формулы-1 повторили акцию с преклонением колена

Как и в прошлый раз не все пилоты поддержали данное начинание и сегодня не встали на колено Шарль Леклер (Феррари), Даниил Квят (Альфа Таури), Макс Ферстаппен (Ред Булл) и Кими Райкконен (Альфа Ромео). Отметим, что в церемонии участвовали не все пилоты команд.
Напомним, ранее на Гран-при Австрии-2020 кроме выше перечисленных гонщиков на колено не встали Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) и Карлос Сайнс (Макларен).
4 #F1 drivers refused to kneel.
Not a great image for @f1#StyrianGP #BlackLivesMatter #BLM #ENDRACISM pic.twitter.com/0DHcShZWB3
— SaltyRugbyFan (@AtheismPreacher) July 12, 2020
Отметим, гонка Гран-при Штирии началась в 16:10 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Гран-при Венгрии вскоре отменят.