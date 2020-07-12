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Гран-при Штирии: гонщики Формулы-1 повторили акцию с преклонением колена

Гран-при Штирии: гонщики Формулы-1 повторили акцию с преклонением колена
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Сегодня, 12 июля, перед стартом Гран-при Штирии-2020 вновь состоялась акция против расизма, в которой гонщики Формулы-1 преклонили колено.

Как и в прошлый раз не все пилоты поддержали данное начинание и сегодня не встали на колено Шарль Леклер (Феррари), Даниил Квят (Альфа Таури), Макс Ферстаппен (Ред Булл) и Кими Райкконен (Альфа Ромео). Отметим, что в церемонии участвовали не все пилоты команд.

Напомним, ранее на Гран-при Австрии-2020 кроме выше перечисленных гонщиков на колено не встали Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) и Карлос Сайнс (Макларен).

Отметим, гонка Гран-при Штирии началась в 16:10 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Гран-при Венгрии вскоре отменят.

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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Гран-при Штирии.

Автор:

Телеграф
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