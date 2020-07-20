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Формула-1: самые яркие моменты Гран-при Венгрии-2020 (Видео)

Формула-1: самые яркие моменты Гран-при Венгрии-2020 (Видео)
10:21 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Венгрии 19 июля состоялся третий этап Формулы-1 сезона 2020. Предлагаем Вам посмотреть обзор третьего этапа Формулы-1, победителем которого стал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.

На трассе "Хунгароринг" в Будапеште победил британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, чья победа была довольно прогнозируемой.

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен завершил гонку вторым. Еще один пилот Mercedes Валттери Боттас оказался третьим на подиуме.

Смотрите лучшие моменты 2020 Hungarian Grand Prix:

На четвертом месте оказался Лэнс Стролл из Racing Point, а пятую позицию занял Албон, в конце гонки опередивший гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля.

Формула-1: результаты Гран-при Венгрии-2020

Еще перед началом гонки стало понятно, что болельщиков ждут незабываемые эмоции от гран-при. Неожиданно у пилота Red Bull Макса Ферстаппена сломался болид, когда он не справился с управлением, однако механикам удалось устранить эту проблему и голландец также поучаствовал в заезде.

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Формула-1, Гран При Венгрии, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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