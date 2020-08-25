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Формула-1 вернется в Стамбул

Формула-1 вернется в Стамбул
Обновлено 16:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Сегодня, 25 августа, руководство Королевских гонок представило заключительную версию календаря Формулы-1 на сезон-2020.

Ранее было известно расписание сезона из 13-и этапов, а сегодня пресс-служба Формулы-1 приоткрыла занавес всего календаря, назвав дату и место проведения остальных четырех гонок.

Таким образом, в сезоне-2020 состоится Гран При Турции (13-15 ноября) на трассе "Стамбул-парк", Гран-при Бахрейна (27-29 ноября) на трассе "Сахир", Гран-при Сахира (4-6 декабря) и завершится сезон в Абу-Даби (11-13 декабря) на трассе "Яс-Марина".

Отметим, последний раз гонка Формулы-1 в Стамбуле проходила в 2011 году. Тогда ее выиграл немец Себастьян Феттель.

В общей сложности в сезоне-2020 команды проведут 17 Гран-при.

Полный календарь Формулы-1 на сезон-2020:

Полный календарь Формулы-1 на сезон-2020

Ранее сообщалось о жуткой аварии на трассе в Шпильберге.

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Формула-1, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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