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Фесенко не сыграет за сборную Украины в отборе ЧМ-2019

Кирилл Фесенко
10:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: fbu.ua

Новости спорта: Кирилл Фесенко не поможет сборной Украины в летних матчах отбора на чемпионат мира.

Центровой итальянского баскетбольного клуба "Авелино" и сборной Украины Кирилл Фесенко сообщил, что не сыграет против Турции и Латвии в двух заключительных матчах первого этапа квалификации чемпионата мира-2019.

"Нет, я не приеду в сборную. Сразу после окончания сезона у меня намечена медицинская процедура. Как оказалось, мне не рассказали о полной картине состояния дел после операции, которую мне сделали летом. Теперь мне нужно 3-6 месяцев на восстановление.

Да и в принципе, кому я там нужен? У нас есть Кравцов, есть Пустовой - они разрывают всех, они знают систему, они нравятся Мурзину. Считаю, что на данный момент я не нужен сборной. Ребята уже прыгнули выше головы на чемпионате Европы и хорошо выступили во время второго игрового окна", - цитирует Фесенко XSPORT.

Напомним, после четырех матчей квалификации ЧМ-2019 по баскетболу сборная Украины с тремя победами возглавляет группу B. В рамках летнего игрового окна подопечные Евгения Мурзина 28 июня сыграют на выезде против Турции, а 1 июля будут принимать команду Латвии.

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Новости спорта, Баскетбол, Кирилл Фесенко, Новости баскетбола.
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