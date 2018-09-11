У Черкасских Мавп изменения в тренерском штабе

Экс-наставник "Николаева" Сергей Кирлан будет работать ассистентом в тренерском штабе "Черкасских Мавп", сообщает официальный сайт клуба.

Также состав чемпионов Украины покинул американец Келвин Льюис, который спел сыграть за команду в товарищеских матчах в Латвии и Литве и не прошел трай-аут.

Напомним, в межсезонье "Черкасские Мавпы" продлили контракты с четырьмя игроками золотого состава: Александром Кольченко, Владимиром Коневым, Дмитрием Липовцевым и Игорем Бояркиным, а также усилились мощным форвардом Игорем Чумаковым. Кроме того, в составе чемпиона Украины появился американский легионер Брэндон Янг.