Баскетболист Фесенко запустил свое шоу на Youtube (Видео)
Новости спорта: Центровой сборной Украины по баскетболу Кирилл Фесенко запустил собственное шоу на YouTube.
Теперь баскетболист сам будет задавать вопросы своим гостям, а не отвечать на них, как это бывает обычно. Свой канал спортсмен назвал FesTV.
"FesTv - канал бывшего игрока NBA и капитана сборной Украины по баскетболу Кирилла Фесенко. Тут вопросы задает Fes. По душам один на один. О спорте, о жизни, об отношениях и другое", - говорится в описании канала.
Фесенко уже опубликовал первый выпуск, гостем которого стал спортивный журналист Александр Прошута.