Баскетболист Фесенко запустил свое шоу на Youtube (Видео)

Теперь баскетболист сам будет задавать вопросы своим гостям, а не отвечать на них, как это бывает обычно. Свой канал спортсмен назвал FesTV.

"FesTv - канал бывшего игрока NBA и капитана сборной Украины по баскетболу Кирилла Фесенко. Тут вопросы задает Fes. По душам один на один. О спорте, о жизни, об отношениях и другое", - говорится в описании канала.

Фесенко уже опубликовал первый выпуск, гостем которого стал спортивный журналист Александр Прошута.