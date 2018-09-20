День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
Новости: Лига Европы: расписание матчей 20 сентября
Лига Европы: расписание матчей 20 сентября
Новости: Ломаченко - лучший боксер мира
Ломаченко - лучший боксер мира
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
X

Барселона презентовала игрока сборной Украины

Новички Барселоны
12:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ФБУ

Новости спорта: Испанский баскетбольный клуб "Барселона" официально представил 6 новичков команды.

Участником специальной пресс-конференции среди прочих стал и украинский центровой сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"Для меня это важный шаг вперед в карьере. Надеюсь, сезон будет складываться удачно, а мы будем бороться за титулы", - сказал во время презентации Пустовой.

Видео пресс-конференции:

Напомним, "Барселона" выкупила Пустового у "Обрадойро" во время летнего межсезонья, заключив с 26-летним украинским баскетболистом соглашение на 3 сезона. Новый клуб не отпустил его в сборную Украины на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира против Испании (76:65) и Черногории (84:90).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Баскетбол, БК Барселона, Новости спорта, ФК Барселона.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости баскетбола

Женская сборная Украины 3×3 - бронзовый призер чемпионата Европы Сборная Украины по баскетболу прибыла в Черногорию Кобец прокомментировал победу сборной Украины в матче против Испании

Последние новости

Диетологи рассказали, как правильно пить воду, чтобы ускорить процесс похудения Ломаченко: Усику удалось то, к чему я стремлюсь всю жизнь На Львовщине массово отравились люди
Сегодня читают в спорте
01 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
02 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
03 Манчестер Сити – Лион: видео голов и обзор шокирующего поражения подопечных Гвардиолы
04 Игроки Динамо кардинально изменили имидж перед матчем Лиги Европы
05 Арсенал – Ворскла: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Новости сегодня
12:32 Трамп: В Сахаре надо построить стену
12:31 Лига Европы: расписание матчей 20 сентября
12:31 Уникальные в своем роде снимки без фотошопа (Фото)
12:20 Возле Верховной Рады проходит митинг
12:19 Малиньяджи: Макгрегор так и не смог меня уложить в ходе спаррингов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Закон об увеличении количества членов ЦИК вступил в силу
Закон об увеличении количества членов ЦИК вступил в силу
Новости: Порошенко выступает в Раде с ежегодным посланием (Видео)
Выступление Порошенко в Раде
Новости: В сентябре Украину накроют магнитные бури
В сентябре Украину накроют магнитные бури
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь