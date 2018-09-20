Барселона презентовала игрока сборной Украины

Участником специальной пресс-конференции среди прочих стал и украинский центровой сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"Для меня это важный шаг вперед в карьере. Надеюсь, сезон будет складываться удачно, а мы будем бороться за титулы", - сказал во время презентации Пустовой.

Видео пресс-конференции:

Напомним, "Барселона" выкупила Пустового у "Обрадойро" во время летнего межсезонья, заключив с 26-летним украинским баскетболистом соглашение на 3 сезона. Новый клуб не отпустил его в сборную Украины на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира против Испании (76:65) и Черногории (84:90).