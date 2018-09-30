Святослав Михайлюк: Мне очень нравится Рэджон Рондо как баскетболист

«Рэджон Рондо, Леброн Джеймс и их лидерские качества чертовски хороши. Они рассказывают о каждом упражнении и каждой игре всем остальным. Они понимают игру настолько хорошо, что могут облегчить работу для всех остальных.

Мне очень нравится Рэджон Рондо как баскетболист. Он очень умный, он знает, что делает и он не очень заботится о набранных очках.Ему важно сделать своих товарищей по команде лучше, чтобы другие люди получали открытые броски. Он просто делает игру проще для каждого игрока на площадке», – сказал Михайлюк.

Напомним, ранее Леброн Джеймс сказал, что новичок команды Святослав Михайлюк будет полезен команде.