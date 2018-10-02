Защитник Бостона перестал считать Землю плоской

Кайри Ирвинг в прошлом году сделал заявление, которое потрясло многих и вызвало дебаты по всему миру. Тогда он сказал, что верит в то, что Земля является плоской.

Спустя один год защитник Бостона извинился за свои слова. Он рассказал, что в 2017 году был увлечен теориями заговора.

"Даже если веришь во что-то, то нельзя просто так говорить это. Наше сознание может отличаться от реальности. На самом деле я ведь умный парень. Тогда я не понимал эффекта своих слов, я был увечен теориями заговора", — цитирует Ирвинга ESPN.

"Мне очень жаль, я извиняюсь перед всеми научными сотрудниками, перед теми, кто подходил ко мне и говорил, что теперь им придется заново познавать науку. Извиняюсь вообще перед всеми людьми".

Кайри Ирвинг набирал по 24,4 очка, 5,1 передач и 3,8 подбора в 60 играх прошлого сезона за Селтикс.

Состав Бостона 26-летний защитник пополнил летом 2017-го. Он был обменян Кливлендом на Айзею Томаса, Анте Жижича, Джея Краудера и драфт-пик первого раунда 2018 года.