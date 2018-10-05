Ушел из жизни легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк
Новости спорта: На 45-м году внезапно ушел из жизни легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
Воспитанник николаевского баскетбола Григорий Хижняк четыре раза побеждал в чемпионате Украины в составе "Будивельника" и "Киева". В 2001 году украинец стал чемпионом Литвы в составе "Жальгириса".
В начале 2000-х Хижняк был одним из лучших центровых Европы. Кроме Украины и Литвы также выступал в чемпионатах Испании, Греции и России.Григорий Хижняк выступал в составе национальной сборной Украины по баскетболу. После завершения игровой карьеры работал в "Будивельнике".