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Ушел из жизни легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк

Григорий Хижняк
11:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ФБУ

Новости спорта: На 45-м году внезапно ушел из жизни легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Воспитанник николаевского баскетбола Григорий Хижняк четыре раза побеждал в чемпионате Украины в составе "Будивельника" и "Киева". В 2001 году украинец стал чемпионом Литвы в составе "Жальгириса".

В начале 2000-х Хижняк был одним из лучших центровых Европы. Кроме Украины и Литвы также выступал в чемпионатах Испании, Греции и России.Григорий Хижняк выступал в составе национальной сборной Украины по баскетболу. После завершения игровой карьеры работал в "Будивельнике".

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Новости спорта, Баскетбол, Григорий Хижняк, Новости баскетбола.
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