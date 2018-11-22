Черкасские Мавпы уступили в заключительном матче Кубка Европы ФИБА

Новости спорта: Украинский баскетбольный клуб "Черкасские Мавпы" после пяти поражений в групповом турнире завершили выступление в Кубке Европы ФИБА.

В матче заключительного, шестого тура "Черкасские мавпы" в гостях проиграли румынскому БК "Стяуа Бухарест" со счетом 70:87 (14:28, 26:15, 13:19, 17:25), сообщает Укринформ.

В другом поединке группы Е "Приштина" из Косово принимает датский клуб "Баккен Берз".

Турнирное положение: "Баккен Берз" - 10 очков (после 5-ти игр), "Приштина" - 9 (5), "Черкасские мавпы" - 7 (6), БК "Стяуа Бухарест" - 7 (6).

"Баккен Берз" и "Приштина" досрочно пробились в плей-офф турнира. "Черкасские мавпы" и БК "Стяуа Бухарест" завершили выступление в еврокубке.