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Сборная Украины осталась без форварда на матчи отбора к ЧМ-2019 по баскетболу

Сборная Украины осталась без форварда на матчи отбора к ЧМ-2019 по баскетболу
09:22 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Форвард "Черкасских Мавп" Иван Ткаченко не сможет дебютировать за национальную команду из-за травмы.

21-летний легкий форвард «Черкасских Мавп» Иван Ткаченко не сможет помочь национальной сборной Украины в матчах отбора на чемпионат мира-2019 против Словении и Испании.

Как сообщает официальный сайт "Мавп", Ткаченко получил надрыв мышцы бедра, который не позволил ему сыграть в заключительном матче Кубка Европы FIBA против «Стяуа».

Состав сборной Украины на матчи против Словении и Испании:

Молодой украинский баскетболист мог дебютировать за национальную сборную, приглашение в лагерь которой он получил впервые в карьере. Помимо Ткаченко Евгений Мурзин вызвал еще 13 баскетболистов в расположение национальной команды.

Не поможет Ткаченко и "Мавпам", которые 24 ноября сыграет матч Кубка Украины против аматорских "Шаманов".

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