ЛеБрон назвал причины неудач Лейкерс

Новости спорта: ЛеБрон Джеймс рассказал, чего не хватает игрокам "озерников".

Лидер Лейкерс ЛеБрон Джеймс прокомментировал игру партнеров по команде и сказал, чего не хватает игрокам.

"Иногда мы совершаем потери из-за того, что играем слишком неэгоистично, в том числе и я. Иногда я отдаю опасные передачи, пытаюсь сделать пас тогда, когда лучше подержать мяч. Некоторые потери являются вынужденными, некоторые происходят во время атаки. Нам нужно бережнее относиться к мячу", – цитирует Джеймса Clutch Points.

Отметим, что в последнем матче Лейкерс уступили Орландо. В данный момент "озерники" находятся на 7-м месте Западной конференции НБА.