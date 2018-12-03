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Мурзин прокомментировал обидное поражение от Испании в отборе к ЧМ-2019

Мурзин прокомментировал обидное поражение от Испании в отборе к ЧМ-2019
08:28 Сегодня Телеграф Фото: ФБУ

Новости спорта: Наставник сборной Украины поблагодарил игроков за матч с Испанией.

Главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин поблагодарил своих игроков за матч против Испании, несмотря на поражение:

"Поздравляю сборную Испании с выходом на чемпионат мира. Была хорошая игра с обеих сторон, хорошая защита. Но мы совершили много ошибок. У нас была маленькая ротация из 10 игроков, но я хочу поблагодарить каждого, кто выходил на площадку.

У нас был шанс в последней атаке. Мы не попали последний трехочковый. Это баскетбол. В целом, мы сегодня сыграли хорошо, особенно в защите", - цитирует Мурзина basket.com.ua.

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Баскетбол, Евгений Мурзин, Сборная Украины по баскетболу, Сборная Испании по баскетболу.
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