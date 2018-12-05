Определены пары 1/4 финала кубка Украины по баскетболу

Сегодня, 5 декабря, в здании Федерации баскетбола Украины состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины среди мужчин.
Базовыми датами четвертьфиналов Кубка Украины назначены: 26 декабря, а ответные матчи состоятся 5 января.
Результаты жеребьевки:
СумДУ (Сумы)/Днепр - Запорожья
Одесса/Прометей - Николаев-2/Николаев
Черкасские Мавпы/Шаманы - Киев-Баскет
Политехник/Днепр-2 - Химик
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины (Видео):
Напомним, действующим действующим обладателем Кубка Украины по баскетболу является БК "Днепр", который в финальном матче Кубка прошлого сезона в упорном матче сумел обыграть Химик из Южного.