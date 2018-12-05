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Определены пары 1/4 финала кубка Украины по баскетболу

Определены пары 1/4 финала кубка Украины по баскетболу
16:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФБУ

Новости спорта: Сегодня, 5 декабря, состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Украины среди мужских команд.

Сегодня, 5 декабря, в здании Федерации баскетбола Украины состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины среди мужчин.

Базовыми датами четвертьфиналов Кубка Украины назначены: 26 декабря, а ответные матчи состоятся 5 января.

Результаты жеребьевки:

СумДУ (Сумы)/Днепр - Запорожья

Одесса/Прометей - Николаев-2/Николаев

Черкасские Мавпы/Шаманы - Киев-Баскет

Политехник/Днепр-2 - Химик

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины (Видео):

Напомним, действующим действующим обладателем Кубка Украины по баскетболу является БК "Днепр", который в финальном матче Кубка прошлого сезона в упорном матче сумел обыграть Химик из Южного.

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Баскетбол, БК Днепр, БК Черкасские мавпы, БК Химик, Новости баскетбола, Кубок Украины по баскетболу.
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