Украинский баскетболист выиграл суд у итальянского клуба

Новости спорта: Украинский центровой Кирилл Фесенко долгое время в Авеллино не получал зарплату.

Украинский центровой Кирилл Фесенко, выступающий сейчас в Днепре, выиграл судебный иск в арбитражном суде у итальянского клуба Авеллино.

Фесенко и другие игроки Авеллино обратились в суд, поскольку руководство клуба не выплачивало баскетболистам зарплату.

Согласно источнику, сейчас Авеллино столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, что подтвердил владелец команды Де Чезаре.

Позже он попросил спортивного директора Николу Альберани поговорить с баскетболистами, чтобы объяснить ситуацию и заверить игроков, что они имеют право покинуть клуб, если захотят.

Напомним, что Фесенко покинул итальянскую команду в июле этого года.